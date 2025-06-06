통화 / CHDN
CHDN: Churchill Downs Incorporated
95.30 USD 1.09 (1.13%)
부문: 경기순환소비재 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
CHDN 환율이 오늘 -1.13%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 94.87이고 고가는 97.94이었습니다.
Churchill Downs Incorporated 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
CHDN News
- 처칠 다운스(CHDN), JMP 증권 ’시장 수익률 상회’ 등급 유지
- Churchill Downs stock rating reiterated at Market Outperform by JMP
- Churchill Downs: Excellent Capital Allocation, With Shares Repurchased At The Right Time
- Baird Mid Cap Growth Equity Q2 2025 Commentary
- Columbia Acorn Fund Q2 2025 Commentary (Mutual Fund:ACRNX)
- The London Company Mid Cap Vs. RMC Q2 2025 Commentary
- Churchill Downs stock beats on EBITDA, JMP reiterates $138 target
- Churchill Downs (CHDN) Beats Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Churchill Downs exceeds Q2 expectations with record revenue
- Churchill Downs approves new $500 million share repurchase program
- Churchill Downs stock price target raised to $136 by Mizuho
- Insights Into Churchill Downs (CHDN) Q2: Wall Street Projections for Key Metrics
- Churchill Downs stock rating reiterated at Market Outperform by JMP
- Boyd Gaming (BYD) Earnings Expected to Grow: What to Know Ahead of Next Week's Release
- Churchill Downs stock rises as Stifel reiterates Buy rating on casino acquisition
- Churchill Downs (CHDN) Reports Next Week: Wall Street Expects Earnings Growth
- Churchill Downs stock price target raised to $133 by Stifel ahead of Q2 results
- NYLI MacKay Short Duration High Income Fund Q1 2025 Commentary
- Churchill Downs stock rating reiterated at Market Outperform by JMP
- Flutter Entertainment stock rating reiterated at Market Outperform by JMP
- NYLI MacKay High Yield Corporate Bond Fund Q1 2025 Commentary
- Churchill Downs stock rating initiated at overweight by JPMorgan
- Churchill Downs Incorporated 2025 Second Quarter Financial Results Conference Call Invitation
- Churchill Downs Stock: Strong Buy By Margin Expansion Capital Discipline (NASDAQ:CHDN)
일일 변동 비율
94.87 97.94
년간 변동
85.61 150.22
- 이전 종가
- 96.39
- 시가
- 96.95
- Bid
- 95.30
- Ask
- 95.60
- 저가
- 94.87
- 고가
- 97.94
- 볼륨
- 1.769 K
- 일일 변동
- -1.13%
- 월 변동
- -7.55%
- 6개월 변동
- -13.95%
- 년간 변동율
- -29.62%
