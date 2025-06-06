Валюты / CHDN
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
CHDN: Churchill Downs Incorporated
96.07 USD 0.09 (0.09%)
Сектор: Потребление циклического спроса Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс CHDN за сегодня изменился на 0.09%. При этом минимальная цена на торгах достигала 95.43, а максимальная — 96.46.
Следите за динамикой Churchill Downs Incorporated. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости CHDN
- JMP Securities подтверждает рейтинг акций Churchill Downs на уровне "Market Outperform"
- Churchill Downs stock rating reiterated at Market Outperform by JMP
- Churchill Downs: Excellent Capital Allocation, With Shares Repurchased At The Right Time
- Baird Mid Cap Growth Equity Q2 2025 Commentary
- Columbia Acorn Fund Q2 2025 Commentary (Mutual Fund:ACRNX)
- The London Company Mid Cap Vs. RMC Q2 2025 Commentary
- Churchill Downs stock beats on EBITDA, JMP reiterates $138 target
- Churchill Downs (CHDN) Beats Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Churchill Downs exceeds Q2 expectations with record revenue
- Churchill Downs approves new $500 million share repurchase program
- Churchill Downs stock price target raised to $136 by Mizuho
- Insights Into Churchill Downs (CHDN) Q2: Wall Street Projections for Key Metrics
- Churchill Downs stock rating reiterated at Market Outperform by JMP
- Boyd Gaming (BYD) Earnings Expected to Grow: What to Know Ahead of Next Week's Release
- Churchill Downs stock rises as Stifel reiterates Buy rating on casino acquisition
- Churchill Downs (CHDN) Reports Next Week: Wall Street Expects Earnings Growth
- Churchill Downs stock price target raised to $133 by Stifel ahead of Q2 results
- NYLI MacKay Short Duration High Income Fund Q1 2025 Commentary
- Churchill Downs stock rating reiterated at Market Outperform by JMP
- Flutter Entertainment stock rating reiterated at Market Outperform by JMP
- NYLI MacKay High Yield Corporate Bond Fund Q1 2025 Commentary
- Churchill Downs stock rating initiated at overweight by JPMorgan
- Churchill Downs Incorporated 2025 Second Quarter Financial Results Conference Call Invitation
- Churchill Downs Stock: Strong Buy By Margin Expansion Capital Discipline (NASDAQ:CHDN)
Дневной диапазон
95.43 96.46
Годовой диапазон
85.61 150.22
- Предыдущее закрытие
- 95.98
- Open
- 96.00
- Bid
- 96.07
- Ask
- 96.37
- Low
- 95.43
- High
- 96.46
- Объем
- 885
- Дневное изменение
- 0.09%
- Месячное изменение
- -6.80%
- 6-месячное изменение
- -13.26%
- Годовое изменение
- -29.05%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.