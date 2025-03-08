クォートセクション
通貨 / CCU
株に戻る

CCU: Compania Cervecerias Unidas, S.A

11.67 USD 0.24 (2.02%)
セクター: 消費者防御 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

CCUの今日の為替レートは、-2.02%変化しました。日中、通貨は1あたり11.64の安値と11.92の高値で取引されました。

Compania Cervecerias Unidas, S.Aダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

全画面チャート
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

CCU News

1日のレンジ
11.64 11.92
1年のレンジ
10.65 15.75
以前の終値
11.91
始値
11.77
買値
11.67
買値
11.97
安値
11.64
高値
11.92
出来高
157
1日の変化
-2.02%
1ヶ月の変化
-4.73%
6ヶ月の変化
-22.97%
1年の変化
-0.26%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K