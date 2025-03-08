通貨 / CCU
CCU: Compania Cervecerias Unidas, S.A
11.67 USD 0.24 (2.02%)
セクター: 消費者防御 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
CCUの今日の為替レートは、-2.02%変化しました。日中、通貨は1あたり11.64の安値と11.92の高値で取引されました。
Compania Cervecerias Unidas, S.Aダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
1日のレンジ
11.64 11.92
1年のレンジ
10.65 15.75
- 以前の終値
- 11.91
- 始値
- 11.77
- 買値
- 11.67
- 買値
- 11.97
- 安値
- 11.64
- 高値
- 11.92
- 出来高
- 157
- 1日の変化
- -2.02%
- 1ヶ月の変化
- -4.73%
- 6ヶ月の変化
- -22.97%
- 1年の変化
- -0.26%
