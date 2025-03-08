Валюты / CCU
CCU: Compania Cervecerias Unidas, S.A
12.24 USD 0.02 (0.16%)
Сектор: Основное потребление Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс CCU за сегодня изменился на 0.16%. При этом минимальная цена на торгах достигала 12.12, а максимальная — 12.28.
Следите за динамикой Compania Cervecerias Unidas, S.A. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
12.12 12.28
Годовой диапазон
10.65 15.75
- Предыдущее закрытие
- 12.22
- Open
- 12.23
- Bid
- 12.24
- Ask
- 12.54
- Low
- 12.12
- High
- 12.28
- Объем
- 148
- Дневное изменение
- 0.16%
- Месячное изменение
- -0.08%
- 6-месячное изменение
- -19.21%
- Годовое изменение
- 4.62%
