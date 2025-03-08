QuotazioniSezioni
CCU: Compania Cervecerias Unidas, S.A

11.65 USD 0.02 (0.17%)
Settore: Beni di Consumo Difensivi Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio CCU ha avuto una variazione del -0.17% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 11.58 e ad un massimo di 11.74.

Segui le dinamiche di Compania Cervecerias Unidas, S.A. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

CCU News

Intervallo Giornaliero
11.58 11.74
Intervallo Annuale
10.65 15.75
Chiusura Precedente
11.67
Apertura
11.71
Bid
11.65
Ask
11.95
Minimo
11.58
Massimo
11.74
Volume
348
Variazione giornaliera
-0.17%
Variazione Mensile
-4.90%
Variazione Semestrale
-23.10%
Variazione Annuale
-0.43%
