CCU: Compania Cervecerias Unidas, S.A
11.65 USD 0.02 (0.17%)
Settore: Beni di Consumo Difensivi Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio CCU ha avuto una variazione del -0.17% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 11.58 e ad un massimo di 11.74.
Segui le dinamiche di Compania Cervecerias Unidas, S.A. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
11.58 11.74
Intervallo Annuale
10.65 15.75
- Chiusura Precedente
- 11.67
- Apertura
- 11.71
- Bid
- 11.65
- Ask
- 11.95
- Minimo
- 11.58
- Massimo
- 11.74
- Volume
- 348
- Variazione giornaliera
- -0.17%
- Variazione Mensile
- -4.90%
- Variazione Semestrale
- -23.10%
- Variazione Annuale
- -0.43%
20 settembre, sabato