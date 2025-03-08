货币 / CCU
CCU: Compania Cervecerias Unidas, S.A
12.03 USD 0.21 (1.72%)
版块: 消费防御 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日CCU汇率已更改-1.72%。当日，交易品种以低点12.03和高点12.26进行交易。
关注Compania Cervecerias Unidas, S.A动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CCU新闻
- Zacks Industry Outlook Highlights Diageo, The Boston Beer Company and Compania Cervecerias Unidas
- 3 Alcohol Stocks Innovating to Stay Ahead of Industry Headwinds
- Compania Cervecerias Unidas: Improving In Chile But The Name Is Very Expensive (NYSE:CCU)
- Compañía Cervecerías Unidas S.A. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:CCU)
- Compañía Cervecerías Unidas S.A. (CCU) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Cervecerias ADR earnings missed by $61.77, revenue fell short of estimates
- The Best Offense Is A Good Defense: 5 Strong Buys To Combat Volatility
- Compania Cervecerias Unidas: Improved Q1 Results And Upcoming Election Catalyst
- Compania Cervecerias Unidas' Argentina Boost Might Be About To Revert (NYSE:CCU)
- Diamonds In The Rough: 10 Emerging Markets Stocks To Buy Now
- ‘Trump Bump’ Hits A Slump: 8 Stocks For A Downturn
- Turmoil To Opportunity: Top 10 Quant Stocks For April
- Top 2 Defensive Stocks That May Keep You Up At Night In March - Celsius Holdings (NASDAQ:CELH), United Breweries Co (NYSE:CCU)
- CCU's Good Accounting Results For Q4 2024 Hide An Ailing Business In Argentina
日范围
12.03 12.26
年范围
10.65 15.75
- 前一天收盘价
- 12.24
- 开盘价
- 12.26
- 卖价
- 12.03
- 买价
- 12.33
- 最低价
- 12.03
- 最高价
- 12.26
- 交易量
- 73
- 日变化
- -1.72%
- 月变化
- -1.80%
- 6个月变化
- -20.59%
- 年变化
- 2.82%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值