CCU: Compania Cervecerias Unidas, S.A
11.77 USD 0.14 (1.18%)
Setor: Consumo básico Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do CCU para hoje mudou para -1.18%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 11.77 e o mais alto foi 11.92.
Veja a dinâmica do par de moedas Compania Cervecerias Unidas, S.A. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Faixa diária
11.77 11.92
Faixa anual
10.65 15.75
- Fechamento anterior
- 11.91
- Open
- 11.77
- Bid
- 11.77
- Ask
- 12.07
- Low
- 11.77
- High
- 11.92
- Volume
- 40
- Mudança diária
- -1.18%
- Mudança mensal
- -3.92%
- Mudança de 6 meses
- -22.31%
- Mudança anual
- 0.60%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh