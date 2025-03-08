KurseKategorien
Währungen / CCU
CCU: Compania Cervecerias Unidas, S.A

11.67 USD 0.24 (2.02%)
Sektor: Konjunkturunabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von CCU hat sich für heute um -2.02% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 11.64 bis zu einem Hoch von 11.92 gehandelt.

Verfolgen Sie die Compania Cervecerias Unidas, S.A-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Tagesspanne
11.64 11.92
Jahresspanne
10.65 15.75
Vorheriger Schlusskurs
11.91
Eröffnung
11.77
Bid
11.67
Ask
11.97
Tief
11.64
Hoch
11.92
Volumen
157
Tagesänderung
-2.02%
Monatsänderung
-4.73%
6-Monatsänderung
-22.97%
Jahresänderung
-0.26%
