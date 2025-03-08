Währungen / CCU
CCU: Compania Cervecerias Unidas, S.A
11.67 USD 0.24 (2.02%)
Sektor: Konjunkturunabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von CCU hat sich für heute um -2.02% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 11.64 bis zu einem Hoch von 11.92 gehandelt.
Verfolgen Sie die Compania Cervecerias Unidas, S.A-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
11.64 11.92
Jahresspanne
10.65 15.75
- Vorheriger Schlusskurs
- 11.91
- Eröffnung
- 11.77
- Bid
- 11.67
- Ask
- 11.97
- Tief
- 11.64
- Hoch
- 11.92
- Volumen
- 157
- Tagesänderung
- -2.02%
- Monatsänderung
- -4.73%
- 6-Monatsänderung
- -22.97%
- Jahresänderung
- -0.26%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K