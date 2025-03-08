통화 / CCU
CCU: Compania Cervecerias Unidas, S.A
11.65 USD 0.02 (0.17%)
부문: 소비방어재 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
CCU 환율이 오늘 -0.17%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 11.58이고 고가는 11.74이었습니다.
Compania Cervecerias Unidas, S.A 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
CCU News
- Zacks Industry Outlook Highlights Diageo, The Boston Beer Company and Compania Cervecerias Unidas
- 3 Alcohol Stocks Innovating to Stay Ahead of Industry Headwinds
- Compania Cervecerias Unidas: Improving In Chile But The Name Is Very Expensive (NYSE:CCU)
- Compañía Cervecerías Unidas S.A. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:CCU)
- Compañía Cervecerías Unidas S.A. (CCU) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Cervecerias ADR earnings missed by $61.77, revenue fell short of estimates
- The Best Offense Is A Good Defense: 5 Strong Buys To Combat Volatility
- Compania Cervecerias Unidas: Improved Q1 Results And Upcoming Election Catalyst
- Compania Cervecerias Unidas' Argentina Boost Might Be About To Revert (NYSE:CCU)
- Diamonds In The Rough: 10 Emerging Markets Stocks To Buy Now
- ‘Trump Bump’ Hits A Slump: 8 Stocks For A Downturn
- Turmoil To Opportunity: Top 10 Quant Stocks For April
- Top 2 Defensive Stocks That May Keep You Up At Night In March - Celsius Holdings (NASDAQ:CELH), United Breweries Co (NYSE:CCU)
- CCU's Good Accounting Results For Q4 2024 Hide An Ailing Business In Argentina
일일 변동 비율
11.58 11.74
년간 변동
10.65 15.75
- 이전 종가
- 11.67
- 시가
- 11.71
- Bid
- 11.65
- Ask
- 11.95
- 저가
- 11.58
- 고가
- 11.74
- 볼륨
- 348
- 일일 변동
- -0.17%
- 월 변동
- -4.90%
- 6개월 변동
- -23.10%
- 년간 변동율
- -0.43%
