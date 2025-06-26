通貨 / BSY
BSY: Bentley Systems Incorporated - Class B
52.95 USD 0.21 (0.40%)
セクター: 技術 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
BSYの今日の為替レートは、0.40%変化しました。日中、通貨は1あたり52.78の安値と53.73の高値で取引されました。
Bentley Systems Incorporated - Class Bダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
1日のレンジ
52.78 53.73
1年のレンジ
36.51 59.25
- 以前の終値
- 52.74
- 始値
- 53.18
- 買値
- 52.95
- 買値
- 53.25
- 安値
- 52.78
- 高値
- 53.73
- 出来高
- 1.766 K
- 1日の変化
- 0.40%
- 1ヶ月の変化
- -3.81%
- 6ヶ月の変化
- 34.56%
- 1年の変化
- 4.77%
