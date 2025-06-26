KurseKategorien
Währungen / BSY
Zurück zum Aktien

BSY: Bentley Systems Incorporated - Class B

52.95 USD 0.21 (0.40%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von BSY hat sich für heute um 0.40% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 52.78 bis zu einem Hoch von 53.73 gehandelt.

Verfolgen Sie die Bentley Systems Incorporated - Class B-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

BSY News

Tagesspanne
52.78 53.73
Jahresspanne
36.51 59.25
Vorheriger Schlusskurs
52.74
Eröffnung
53.18
Bid
52.95
Ask
53.25
Tief
52.78
Hoch
53.73
Volumen
1.766 K
Tagesänderung
0.40%
Monatsänderung
-3.81%
6-Monatsänderung
34.56%
Jahresänderung
4.77%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K