BSY: Bentley Systems Incorporated - Class B
52.95 USD 0.21 (0.40%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von BSY hat sich für heute um 0.40% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 52.78 bis zu einem Hoch von 53.73 gehandelt.
Verfolgen Sie die Bentley Systems Incorporated - Class B-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
52.78 53.73
Jahresspanne
36.51 59.25
- Vorheriger Schlusskurs
- 52.74
- Eröffnung
- 53.18
- Bid
- 52.95
- Ask
- 53.25
- Tief
- 52.78
- Hoch
- 53.73
- Volumen
- 1.766 K
- Tagesänderung
- 0.40%
- Monatsänderung
- -3.81%
- 6-Monatsänderung
- 34.56%
- Jahresänderung
- 4.77%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K