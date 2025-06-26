货币 / BSY
BSY: Bentley Systems Incorporated - Class B
52.22 USD 0.44 (0.84%)
版块: 技术 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日BSY汇率已更改-0.84%。当日，交易品种以低点51.93和高点52.56进行交易。
关注Bentley Systems Incorporated - Class B动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
BSY新闻
日范围
51.93 52.56
年范围
36.51 59.25
- 前一天收盘价
- 52.66
- 开盘价
- 52.52
- 卖价
- 52.22
- 买价
- 52.52
- 最低价
- 51.93
- 最高价
- 52.56
- 交易量
- 2.635 K
- 日变化
- -0.84%
- 月变化
- -5.14%
- 6个月变化
- 32.71%
- 年变化
- 3.32%
