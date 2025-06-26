Валюты / BSY
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
BSY: Bentley Systems Incorporated - Class B
52.22 USD 0.44 (0.84%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс BSY за сегодня изменился на -0.84%. При этом минимальная цена на торгах достигала 51.93, а максимальная — 52.56.
Следите за динамикой Bentley Systems Incorporated - Class B. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости BSY
- Bentley Systems объявляет квартальные дивиденды в размере $0,07
- Bentley Systems declares $0.07 quarterly dividend
- Bentley Systems Stock: Engineering Software Leader, Stretched Valuation (NASDAQ:BSY)
- Samsara Stock: A Cautious Buy Helping Companies Escape Inefficiency (NYSE:IOT)
- Unity Stock on Fire, Surges 64% in 3 Months: Still Time to Buy?
- Bentley Systems Q2 Earnings Beat Estimates, Revenues Rise Y/Y
- Rosenblatt downgrades Bentley Systems stock to Neutral on valuation
- Bentley Systems (BSY) Q2 Earnings: Taking a Look at Key Metrics Versus Estimates
- Bentley Systems Q2 2025 slides: Subscription revenue up 11%, maintains double-digit ARR growth
- Bentley Systems, Incorporated (BSY) Beats Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Bentley earnings beat by $0.04, revenue topped estimates
- Opendoor Technologies Inc. (OPEN) Reports Q2 Loss, Beats Revenue Estimates
- What Analyst Projections for Key Metrics Reveal About Bentley Systems (BSY) Q2 Earnings
- Bentley Systems to Report Q2 Earnings: What's in Store for the Stock?
- StoneCo Ltd. (STNE) Reports Next Week: Wall Street Expects Earnings Growth
- Analysts Estimate Bentley Systems, Incorporated (BSY) to Report a Decline in Earnings: What to Look Out for
- Bentley Systems stock hits 52-week high at 58.65 USD
- Conestoga Mid Cap Composite Q2 2025 Commentary
- Bentley Systems stock hits 52-week high at 57.99 USD
- Bentley Systems stock hits 52-week high at 56.1 USD
- Bentley Systems stock price target raised to $59 from $56 at KeyBanc
- Bentley Systems: Expanding E365 In Enterprise Customers; ‘Hold’ (NASDAQ:BSY)
- Bentley Systems stock hits 52-week high at 54.03 USD
- Bentley Systems, Enactus Launch 2025 iTwin4Good Challenge Amid Global Infrastructure Workforce Shortage
Дневной диапазон
51.93 52.56
Годовой диапазон
36.51 59.25
- Предыдущее закрытие
- 52.66
- Open
- 52.52
- Bid
- 52.22
- Ask
- 52.52
- Low
- 51.93
- High
- 52.56
- Объем
- 2.635 K
- Дневное изменение
- -0.84%
- Месячное изменение
- -5.14%
- 6-месячное изменение
- 32.71%
- Годовое изменение
- 3.32%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.