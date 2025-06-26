КотировкиРазделы
Валюты / BSY
Назад в Рынок акций США

BSY: Bentley Systems Incorporated - Class B

52.22 USD 0.44 (0.84%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс BSY за сегодня изменился на -0.84%. При этом минимальная цена на торгах достигала 51.93, а максимальная — 52.56.

Следите за динамикой Bentley Systems Incorporated - Class B. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Новости BSY

Дневной диапазон
51.93 52.56
Годовой диапазон
36.51 59.25
Предыдущее закрытие
52.66
Open
52.52
Bid
52.22
Ask
52.52
Low
51.93
High
52.56
Объем
2.635 K
Дневное изменение
-0.84%
Месячное изменение
-5.14%
6-месячное изменение
32.71%
Годовое изменение
3.32%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.