ATLX: Atlas Lithium Corporation
4.53 USD 0.06 (1.34%)
セクター: 基本資料 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
ATLXの今日の為替レートは、1.34%変化しました。日中、通貨は1あたり4.41の安値と4.65の高値で取引されました。
Atlas Lithium Corporationダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
1日のレンジ
4.41 4.65
1年のレンジ
3.54 11.89
- 以前の終値
- 4.47
- 始値
- 4.47
- 買値
- 4.53
- 買値
- 4.83
- 安値
- 4.41
- 高値
- 4.65
- 出来高
- 955
- 1日の変化
- 1.34%
- 1ヶ月の変化
- -15.01%
- 6ヶ月の変化
- -13.22%
- 1年の変化
- -33.67%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K