ATLX: Atlas Lithium Corporation

4.50 USD 0.03 (0.66%)
Settore: Materiali di Base Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio ATLX ha avuto una variazione del -0.66% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 4.47 e ad un massimo di 4.75.

Segui le dinamiche di Atlas Lithium Corporation. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
4.47 4.75
Intervallo Annuale
3.54 11.89
Chiusura Precedente
4.53
Apertura
4.60
Bid
4.50
Ask
4.80
Minimo
4.47
Massimo
4.75
Volume
663
Variazione giornaliera
-0.66%
Variazione Mensile
-15.57%
Variazione Semestrale
-13.79%
Variazione Annuale
-34.11%
