Valute / ATLX
ATLX: Atlas Lithium Corporation
4.50 USD 0.03 (0.66%)
Settore: Materiali di Base Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio ATLX ha avuto una variazione del -0.66% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 4.47 e ad un massimo di 4.75.
Segui le dinamiche di Atlas Lithium Corporation. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
4.47 4.75
Intervallo Annuale
3.54 11.89
- Chiusura Precedente
- 4.53
- Apertura
- 4.60
- Bid
- 4.50
- Ask
- 4.80
- Minimo
- 4.47
- Massimo
- 4.75
- Volume
- 663
- Variazione giornaliera
- -0.66%
- Variazione Mensile
- -15.57%
- Variazione Semestrale
- -13.79%
- Variazione Annuale
- -34.11%
21 settembre, domenica