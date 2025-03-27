Валюты / ATLX
ATLX: Atlas Lithium Corporation
4.73 USD 0.05 (1.05%)
Сектор: Сырье Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс ATLX за сегодня изменился на -1.05%. При этом минимальная цена на торгах достигала 4.57, а максимальная — 4.89.
Следите за динамикой Atlas Lithium Corporation. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
4.57 4.89
Годовой диапазон
3.54 11.89
- Предыдущее закрытие
- 4.78
- Open
- 4.83
- Bid
- 4.73
- Ask
- 5.03
- Low
- 4.57
- High
- 4.89
- Объем
- 726
- Дневное изменение
- -1.05%
- Месячное изменение
- -11.26%
- 6-месячное изменение
- -9.39%
- Годовое изменение
- -30.75%
