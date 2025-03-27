КотировкиРазделы
ATLX: Atlas Lithium Corporation

4.73 USD 0.05 (1.05%)
Сектор: Сырье Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс ATLX за сегодня изменился на -1.05%. При этом минимальная цена на торгах достигала 4.57, а максимальная — 4.89.

Следите за динамикой Atlas Lithium Corporation. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Дневной диапазон
4.57 4.89
Годовой диапазон
3.54 11.89
Предыдущее закрытие
4.78
Open
4.83
Bid
4.73
Ask
5.03
Low
4.57
High
4.89
Объем
726
Дневное изменение
-1.05%
Месячное изменение
-11.26%
6-месячное изменение
-9.39%
Годовое изменение
-30.75%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.