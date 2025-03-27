Währungen / ATLX
ATLX: Atlas Lithium Corporation
4.62 USD 0.09 (1.99%)
Sektor: Grundstoffe Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von ATLX hat sich für heute um 1.99% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 4.51 bis zu einem Hoch von 4.75 gehandelt.
Verfolgen Sie die Atlas Lithium Corporation-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
4.51 4.75
Jahresspanne
3.54 11.89
- Vorheriger Schlusskurs
- 4.53
- Eröffnung
- 4.60
- Bid
- 4.62
- Ask
- 4.92
- Tief
- 4.51
- Hoch
- 4.75
- Volumen
- 324
- Tagesänderung
- 1.99%
- Monatsänderung
- -13.32%
- 6-Monatsänderung
- -11.49%
- Jahresänderung
- -32.36%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K