通貨 / AROW
AROW: Arrow Financial Corporation
29.80 USD 0.91 (3.15%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
AROWの今日の為替レートは、3.15%変化しました。日中、通貨は1あたり29.21の安値と29.97の高値で取引されました。
Arrow Financial Corporationダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
1日のレンジ
29.21 29.97
1年のレンジ
22.72 34.56
- 以前の終値
- 28.89
- 始値
- 29.25
- 買値
- 29.80
- 買値
- 30.10
- 安値
- 29.21
- 高値
- 29.97
- 出来高
- 128
- 1日の変化
- 3.15%
- 1ヶ月の変化
- 1.12%
- 6ヶ月の変化
- 13.09%
- 1年の変化
- 3.51%
