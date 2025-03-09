クォートセクション
AROW: Arrow Financial Corporation

29.80 USD 0.91 (3.15%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

AROWの今日の為替レートは、3.15%変化しました。日中、通貨は1あたり29.21の安値と29.97の高値で取引されました。

Arrow Financial Corporationダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
29.21 29.97
1年のレンジ
22.72 34.56
以前の終値
28.89
始値
29.25
買値
29.80
買値
30.10
安値
29.21
高値
29.97
出来高
128
1日の変化
3.15%
1ヶ月の変化
1.12%
6ヶ月の変化
13.09%
1年の変化
3.51%
