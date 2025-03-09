Valute / AROW
- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
AROW: Arrow Financial Corporation
29.36 USD 0.44 (1.48%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio AROW ha avuto una variazione del -1.48% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 29.20 e ad un massimo di 29.81.
Segui le dinamiche di Arrow Financial Corporation. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
AROW News
- Arrow Financial: The Picture Is Improving (NASDAQ:AROW)
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of August 17
- Arrow Financial: Positive Earnings Outlook Seems Priced-In (NASDAQ:AROW)
- 16 Upcoming Dividend Increases Including 2 Kings
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of August 3
- Arrow reports q2 net income of $10.8 million, increases dividend
- Arrow earnings beat by $0.05, revenue topped estimates
- Arrow Financial Corporation: Weak Profits And Low Asset Quality Are Issues (NASDAQ:AROW)
- Arrow Financial Stock: Upgrading Buy After Market’s Overreaction To Q4 Miss (NASDAQ:AROW)
Intervallo Giornaliero
29.20 29.81
Intervallo Annuale
22.72 34.56
- Chiusura Precedente
- 29.80
- Apertura
- 29.81
- Bid
- 29.36
- Ask
- 29.66
- Minimo
- 29.20
- Massimo
- 29.81
- Volume
- 167
- Variazione giornaliera
- -1.48%
- Variazione Mensile
- -0.37%
- Variazione Semestrale
- 11.42%
- Variazione Annuale
- 1.98%
20 settembre, sabato