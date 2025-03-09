QuotazioniSezioni
Valute / AROW
AROW: Arrow Financial Corporation

29.36 USD 0.44 (1.48%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio AROW ha avuto una variazione del -1.48% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 29.20 e ad un massimo di 29.81.

Segui le dinamiche di Arrow Financial Corporation. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
29.20 29.81
Intervallo Annuale
22.72 34.56
Chiusura Precedente
29.80
Apertura
29.81
Bid
29.36
Ask
29.66
Minimo
29.20
Massimo
29.81
Volume
167
Variazione giornaliera
-1.48%
Variazione Mensile
-0.37%
Variazione Semestrale
11.42%
Variazione Annuale
1.98%
