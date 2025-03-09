Moedas / AROW
AROW: Arrow Financial Corporation
29.34 USD 0.45 (1.56%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do AROW para hoje mudou para 1.56%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 29.21 e o mais alto foi 29.64.
Veja a dinâmica do par de moedas Arrow Financial Corporation. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
AROW Notícias
Faixa diária
29.21 29.64
Faixa anual
22.72 34.56
- Fechamento anterior
- 28.89
- Open
- 29.25
- Bid
- 29.34
- Ask
- 29.64
- Low
- 29.21
- High
- 29.64
- Volume
- 26
- Mudança diária
- 1.56%
- Mudança mensal
- -0.44%
- Mudança de 6 meses
- 11.35%
- Mudança anual
- 1.91%
