Währungen / AROW
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
AROW: Arrow Financial Corporation
29.81 USD 0.01 (0.03%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von AROW hat sich für heute um 0.03% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 29.81 bis zu einem Hoch von 29.81 gehandelt.
Verfolgen Sie die Arrow Financial Corporation-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
AROW News
- Arrow Financial: The Picture Is Improving (NASDAQ:AROW)
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of August 17
- Arrow Financial: Positive Earnings Outlook Seems Priced-In (NASDAQ:AROW)
- 16 Upcoming Dividend Increases Including 2 Kings
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of August 3
- Arrow reports q2 net income of $10.8 million, increases dividend
- Arrow earnings beat by $0.05, revenue topped estimates
- Arrow Financial Corporation: Weak Profits And Low Asset Quality Are Issues (NASDAQ:AROW)
- Arrow Financial Stock: Upgrading Buy After Market’s Overreaction To Q4 Miss (NASDAQ:AROW)
Tagesspanne
29.81 29.81
Jahresspanne
22.72 34.56
- Vorheriger Schlusskurs
- 29.80
- Eröffnung
- 29.81
- Bid
- 29.81
- Ask
- 30.11
- Tief
- 29.81
- Hoch
- 29.81
- Volumen
- 21
- Tagesänderung
- 0.03%
- Monatsänderung
- 1.15%
- 6-Monatsänderung
- 13.13%
- Jahresänderung
- 3.54%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K