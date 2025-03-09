KurseKategorien
AROW
AROW: Arrow Financial Corporation

29.81 USD 0.01 (0.03%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von AROW hat sich für heute um 0.03% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 29.81 bis zu einem Hoch von 29.81 gehandelt.

Verfolgen Sie die Arrow Financial Corporation-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

AROW News

Tagesspanne
29.81 29.81
Jahresspanne
22.72 34.56
Vorheriger Schlusskurs
29.80
Eröffnung
29.81
Bid
29.81
Ask
30.11
Tief
29.81
Hoch
29.81
Volumen
21
Tagesänderung
0.03%
Monatsänderung
1.15%
6-Monatsänderung
13.13%
Jahresänderung
3.54%
