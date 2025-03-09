货币 / AROW
AROW: Arrow Financial Corporation
28.71 USD 0.39 (1.34%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日AROW汇率已更改-1.34%。当日，交易品种以低点28.60和高点29.08进行交易。
关注Arrow Financial Corporation动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
日范围
28.60 29.08
年范围
22.72 34.56
- 前一天收盘价
- 29.10
- 开盘价
- 29.00
- 卖价
- 28.71
- 买价
- 29.01
- 最低价
- 28.60
- 最高价
- 29.08
- 交易量
- 72
- 日变化
- -1.34%
- 月变化
- -2.58%
- 6个月变化
- 8.96%
- 年变化
- -0.28%
