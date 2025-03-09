Валюты / AROW
AROW: Arrow Financial Corporation
28.71 USD 0.39 (1.34%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс AROW за сегодня изменился на -1.34%. При этом минимальная цена на торгах достигала 28.60, а максимальная — 29.08.
Следите за динамикой Arrow Financial Corporation. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
28.60 29.08
Годовой диапазон
22.72 34.56
- Предыдущее закрытие
- 29.10
- Open
- 29.00
- Bid
- 28.71
- Ask
- 29.01
- Low
- 28.60
- High
- 29.08
- Объем
- 72
- Дневное изменение
- -1.34%
- Месячное изменение
- -2.58%
- 6-месячное изменение
- 8.96%
- Годовое изменение
- -0.28%
