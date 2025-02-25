通貨 / AGGY
AGGY: WisdomTree Yield Enhanced U.S. Aggregate Bond Fund
44.38 USD 0.12 (0.27%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
AGGYの今日の為替レートは、-0.27%変化しました。日中、通貨は1あたり44.33の安値と44.43の高値で取引されました。
WisdomTree Yield Enhanced U.S. Aggregate Bond Fundダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
AGGY News
1日のレンジ
44.33 44.43
1年のレンジ
42.10 44.95
- 以前の終値
- 44.50
- 始値
- 44.33
- 買値
- 44.38
- 買値
- 44.68
- 安値
- 44.33
- 高値
- 44.43
- 出来高
- 60
- 1日の変化
- -0.27%
- 1ヶ月の変化
- 1.91%
- 6ヶ月の変化
- 2.00%
- 1年の変化
- -1.18%
