Währungen / AGGY
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
AGGY: WisdomTree Yield Enhanced U.S. Aggregate Bond Fund
44.39 USD 0.01 (0.02%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von AGGY hat sich für heute um 0.02% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 44.34 bis zu einem Hoch von 44.39 gehandelt.
Verfolgen Sie die WisdomTree Yield Enhanced U.S. Aggregate Bond Fund-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
AGGY News
- When Playing It Safe Isn’t Safe: Managing Reinvestment Rate Risk
- Gold Hitting Record Highs… Could $4,000 Be Next? (NYSEARCA:GLD)
- Brad Simpson On Whether The Record Run For Markets Can Continue
- Why Bond Markets Are Taking Notice As Government Debt Levels Rise
- Fixed Income Outlook - Q3 2025
- Will The Next Fed Chair Lurk In The 'Shadows'?
- Balancing Act: Building Resilient Portfolios In A Changing Landscape
- Watching For Tariff Impacts To Kick In
- Our 2025 Mid-Year Update
- Bonds In A Portfolio Making More Sense
- A Bumpy Ride Upwards For Global Yields
- How Investors Should Approach Sweeping U.S. Tariffs, Global Fallout
- The Timeline
- Fed Watch: Let’s Just Wait And See
- Broadening Out Our Pro-Risk View
Tagesspanne
44.34 44.39
Jahresspanne
42.10 44.95
- Vorheriger Schlusskurs
- 44.38
- Eröffnung
- 44.38
- Bid
- 44.39
- Ask
- 44.69
- Tief
- 44.34
- Hoch
- 44.39
- Volumen
- 130
- Tagesänderung
- 0.02%
- Monatsänderung
- 1.93%
- 6-Monatsänderung
- 2.02%
- Jahresänderung
- -1.16%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
- 418
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
- 542
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
- 266.4 K
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
- 98.7 K
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
- -225.1 K
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
- 17.8 K
- Erw
- Vorh
- 25.5 K