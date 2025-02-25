KurseKategorien
AGGY: WisdomTree Yield Enhanced U.S. Aggregate Bond Fund

44.39 USD 0.01 (0.02%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von AGGY hat sich für heute um 0.02% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 44.34 bis zu einem Hoch von 44.39 gehandelt.

Verfolgen Sie die WisdomTree Yield Enhanced U.S. Aggregate Bond Fund-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
44.34 44.39
Jahresspanne
42.10 44.95
Vorheriger Schlusskurs
44.38
Eröffnung
44.38
Bid
44.39
Ask
44.69
Tief
44.34
Hoch
44.39
Volumen
130
Tagesänderung
0.02%
Monatsänderung
1.93%
6-Monatsänderung
2.02%
Jahresänderung
-1.16%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
418
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
542
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
266.4 K
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
98.7 K
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
-225.1 K
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
17.8 K
Erw
Vorh
25.5 K