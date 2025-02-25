Валюты / AGGY
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
AGGY: WisdomTree Yield Enhanced U.S. Aggregate Bond Fund
44.59 USD 0.03 (0.07%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс AGGY за сегодня изменился на -0.07%. При этом минимальная цена на торгах достигала 44.55, а максимальная — 44.63.
Следите за динамикой WisdomTree Yield Enhanced U.S. Aggregate Bond Fund. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости AGGY
- When Playing It Safe Isn’t Safe: Managing Reinvestment Rate Risk
- Gold Hitting Record Highs… Could $4,000 Be Next? (NYSEARCA:GLD)
- Brad Simpson On Whether The Record Run For Markets Can Continue
- Why Bond Markets Are Taking Notice As Government Debt Levels Rise
- Fixed Income Outlook - Q3 2025
- Will The Next Fed Chair Lurk In The 'Shadows'?
- Balancing Act: Building Resilient Portfolios In A Changing Landscape
- Watching For Tariff Impacts To Kick In
- Our 2025 Mid-Year Update
- Bonds In A Portfolio Making More Sense
- A Bumpy Ride Upwards For Global Yields
- How Investors Should Approach Sweeping U.S. Tariffs, Global Fallout
- The Timeline
- Fed Watch: Let’s Just Wait And See
- Broadening Out Our Pro-Risk View
Дневной диапазон
44.55 44.63
Годовой диапазон
42.10 44.95
- Предыдущее закрытие
- 44.62
- Open
- 44.58
- Bid
- 44.59
- Ask
- 44.89
- Low
- 44.55
- High
- 44.63
- Объем
- 202
- Дневное изменение
- -0.07%
- Месячное изменение
- 2.39%
- 6-месячное изменение
- 2.48%
- Годовое изменение
- -0.71%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
- 1.307 млн
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.429 млн
12:30
USD
- Акт.
- 1.312 млн
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.362 млн
12:30
USD
- Акт.
- -8.5%
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 3.4%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.