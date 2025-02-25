货币 / AGGY
AGGY: WisdomTree Yield Enhanced U.S. Aggregate Bond Fund
44.50 USD 0.09 (0.20%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日AGGY汇率已更改-0.20%。当日，交易品种以低点44.48和高点44.70进行交易。
关注WisdomTree Yield Enhanced U.S. Aggregate Bond Fund动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
AGGY新闻
- When Playing It Safe Isn’t Safe: Managing Reinvestment Rate Risk
- Gold Hitting Record Highs… Could $4,000 Be Next? (NYSEARCA:GLD)
- Brad Simpson On Whether The Record Run For Markets Can Continue
- Why Bond Markets Are Taking Notice As Government Debt Levels Rise
- Fixed Income Outlook - Q3 2025
- Will The Next Fed Chair Lurk In The 'Shadows'?
- Balancing Act: Building Resilient Portfolios In A Changing Landscape
- Watching For Tariff Impacts To Kick In
- Our 2025 Mid-Year Update
- Bonds In A Portfolio Making More Sense
- A Bumpy Ride Upwards For Global Yields
- How Investors Should Approach Sweeping U.S. Tariffs, Global Fallout
- The Timeline
- Fed Watch: Let’s Just Wait And See
- Broadening Out Our Pro-Risk View
日范围
44.48 44.70
年范围
42.10 44.95
- 前一天收盘价
- 44.59
- 开盘价
- 44.64
- 卖价
- 44.50
- 买价
- 44.80
- 最低价
- 44.48
- 最高价
- 44.70
- 交易量
- 101
- 日变化
- -0.20%
- 月变化
- 2.18%
- 6个月变化
- 2.28%
- 年变化
- -0.91%
18 九月, 星期四
12:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 3.7
- 前值
- -0.3
12:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 7.6
- 前值
- 5.9
12:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 282 K
- 前值
- 263 K
12:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 1.935 M
- 前值
- 1.939 M
14:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- -0.2%
- 前值
- -0.1%
17:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 1.985%
20:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- $123.1 B
- 前值
- $150.8 B