ADPV
ADPV: Series Portfolios Trust Adaptiv Select ETF
42.52 USD 0.89 (2.14%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
ADPVの今日の為替レートは、2.14%変化しました。日中、通貨は1あたり42.34の安値と42.58の高値で取引されました。
Series Portfolios Trust Adaptiv Select ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
1日のレンジ
42.34 42.58
1年のレンジ
31.42 42.58
- 以前の終値
- 41.63
- 始値
- 42.34
- 買値
- 42.52
- 買値
- 42.82
- 安値
- 42.34
- 高値
- 42.58
- 出来高
- 6
- 1日の変化
- 2.14%
- 1ヶ月の変化
- 6.35%
- 6ヶ月の変化
- 23.53%
- 1年の変化
- 34.64%
