시세섹션
통화 / ADPV
주식로 돌아가기

ADPV: Series Portfolios Trust Adaptiv Select ETF

43.09 USD 0.57 (1.34%)
부문: 금융 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar

ADPV 환율이 오늘 1.34%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 42.67이고 고가는 43.10이었습니다.

Series Portfolios Trust Adaptiv Select ETF 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.

전체 화면 채팅
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

ADPV News

일일 변동 비율
42.67 43.10
년간 변동
31.42 43.10
이전 종가
42.52
시가
42.74
Bid
43.09
Ask
43.39
저가
42.67
고가
43.10
볼륨
68
일일 변동
1.34%
월 변동
7.78%
6개월 변동
25.19%
년간 변동율
36.45%
20 9월, 토요일