ADPV: Series Portfolios Trust Adaptiv Select ETF

43.09 USD 0.57 (1.34%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

ADPV fiyatı bugün 1.34% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 42.67 ve Yüksek fiyatı olarak 43.10 aralığında işlem gördü.

Series Portfolios Trust Adaptiv Select ETF hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
42.67 43.10
Yıllık aralık
31.42 43.10
Önceki kapanış
42.52
Açılış
42.74
Satış
43.09
Alış
43.39
Düşük
42.67
Yüksek
43.10
Hacim
68
Günlük değişim
1.34%
Aylık değişim
7.78%
6 aylık değişim
25.19%
Yıllık değişim
36.45%
21 Eylül, Pazar