QuotazioniSezioni
Valute / ADPV
Tornare a Azioni

ADPV: Series Portfolios Trust Adaptiv Select ETF

43.09 USD 0.57 (1.34%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio ADPV ha avuto una variazione del 1.34% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 42.67 e ad un massimo di 43.10.

Segui le dinamiche di Series Portfolios Trust Adaptiv Select ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

ADPV News

Intervallo Giornaliero
42.67 43.10
Intervallo Annuale
31.42 43.10
Chiusura Precedente
42.52
Apertura
42.74
Bid
43.09
Ask
43.39
Minimo
42.67
Massimo
43.10
Volume
68
Variazione giornaliera
1.34%
Variazione Mensile
7.78%
Variazione Semestrale
25.19%
Variazione Annuale
36.45%
21 settembre, domenica