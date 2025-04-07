Valute / ADPV
ADPV: Series Portfolios Trust Adaptiv Select ETF
43.09 USD 0.57 (1.34%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio ADPV ha avuto una variazione del 1.34% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 42.67 e ad un massimo di 43.10.
Segui le dinamiche di Series Portfolios Trust Adaptiv Select ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
42.67 43.10
Intervallo Annuale
31.42 43.10
- Chiusura Precedente
- 42.52
- Apertura
- 42.74
- Bid
- 43.09
- Ask
- 43.39
- Minimo
- 42.67
- Massimo
- 43.10
- Volume
- 68
- Variazione giornaliera
- 1.34%
- Variazione Mensile
- 7.78%
- Variazione Semestrale
- 25.19%
- Variazione Annuale
- 36.45%
21 settembre, domenica