Валюты / ADPV
ADPV: Series Portfolios Trust Adaptiv Select ETF
41.54 USD 0.62 (1.47%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс ADPV за сегодня изменился на -1.47%. При этом минимальная цена на торгах достигала 41.44, а максимальная — 41.65.
Следите за динамикой Series Portfolios Trust Adaptiv Select ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
41.44 41.65
Годовой диапазон
31.42 42.49
- Предыдущее закрытие
- 42.16
- Open
- 41.63
- Bid
- 41.54
- Ask
- 41.84
- Low
- 41.44
- High
- 41.65
- Объем
- 19
- Дневное изменение
- -1.47%
- Месячное изменение
- 3.90%
- 6-месячное изменение
- 20.69%
- Годовое изменение
- 31.54%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
- 1.307 млн
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.429 млн
12:30
USD
- Акт.
- 1.312 млн
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.362 млн
12:30
USD
- Акт.
- -8.5%
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 3.4%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.