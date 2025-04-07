Währungen / ADPV
ADPV: Series Portfolios Trust Adaptiv Select ETF
43.09 USD 0.57 (1.34%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von ADPV hat sich für heute um 1.34% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 42.67 bis zu einem Hoch von 43.10 gehandelt.
Verfolgen Sie die Series Portfolios Trust Adaptiv Select ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
42.67 43.10
Jahresspanne
31.42 43.10
- Vorheriger Schlusskurs
- 42.52
- Eröffnung
- 42.74
- Bid
- 43.09
- Ask
- 43.39
- Tief
- 42.67
- Hoch
- 43.10
- Volumen
- 68
- Tagesänderung
- 1.34%
- Monatsänderung
- 7.78%
- 6-Monatsänderung
- 25.19%
- Jahresänderung
- 36.45%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
- 418
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
- 542
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
- 266.4 K
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
- 98.7 K
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
- -225.1 K
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
- 17.8 K
- Erw
- Vorh
- 25.5 K