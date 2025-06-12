通貨 / ACWV
ACWV: iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF
119.55 USD 0.28 (0.23%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
ACWVの今日の為替レートは、-0.23%変化しました。日中、通貨は1あたり119.45の安値と119.77の高値で取引されました。
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
1日のレンジ
119.45 119.77
1年のレンジ
104.94 120.99
- 以前の終値
- 119.83
- 始値
- 119.45
- 買値
- 119.55
- 買値
- 119.85
- 安値
- 119.45
- 高値
- 119.77
- 出来高
- 305
- 1日の変化
- -0.23%
- 1ヶ月の変化
- 0.29%
- 6ヶ月の変化
- 2.86%
- 1年の変化
- 4.16%
