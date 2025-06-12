クォートセクション
通貨 / ACWV
ACWV: iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF

119.55 USD 0.28 (0.23%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

ACWVの今日の為替レートは、-0.23%変化しました。日中、通貨は1あたり119.45の安値と119.77の高値で取引されました。

iShares MSCI Global Min Vol Factor ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
119.45 119.77
1年のレンジ
104.94 120.99
以前の終値
119.83
始値
119.45
買値
119.55
買値
119.85
安値
119.45
高値
119.77
出来高
305
1日の変化
-0.23%
1ヶ月の変化
0.29%
6ヶ月の変化
2.86%
1年の変化
4.16%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K