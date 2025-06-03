Divisas / ACWV
ACWV: iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF
119.83 USD 0.25 (0.21%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de ACWV de hoy ha cambiado un 0.21%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 119.81, mientras que el máximo ha alcanzado 120.69.
Siga la dinámica de la pareja de divisas iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
ACWV News
Rango diario
119.81 120.69
Rango anual
104.94 120.99
- Cierres anteriores
- 119.58
- Open
- 119.83
- Bid
- 119.83
- Ask
- 120.13
- Low
- 119.81
- High
- 120.69
- Volumen
- 358
- Cambio diario
- 0.21%
- Cambio mensual
- 0.53%
- Cambio a 6 meses
- 3.10%
- Cambio anual
- 4.41%
