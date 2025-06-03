CotizacionesSecciones
Divisas / ACWV
Volver a Acciones

ACWV: iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF

119.83 USD 0.25 (0.21%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de ACWV de hoy ha cambiado un 0.21%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 119.81, mientras que el máximo ha alcanzado 120.69.

Siga la dinámica de la pareja de divisas iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.

Gráfico a pantalla completa
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

ACWV News

Rango diario
119.81 120.69
Rango anual
104.94 120.99
Cierres anteriores
119.58
Open
119.83
Bid
119.83
Ask
120.13
Low
119.81
High
120.69
Volumen
358
Cambio diario
0.21%
Cambio mensual
0.53%
Cambio a 6 meses
3.10%
Cambio anual
4.41%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
Índice Manufacturero de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
3.7
Prev.
-0.3
12:30
USD
Índice de Ocupación Laboral de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
7.6
Prev.
5.9
12:30
USD
Peticiones Iniciales del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
282 K
Prev.
263 K
12:30
USD
Peticiones Continuas del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
1.935 M
Prev.
1.939 M
14:00
USD
Índice de Liderazgo Económico de la CB
Act.
Pronós.
-0.2%
Prev.
-0.1%
17:00
USD
Subasta de TIPS a 10 Años
Act.
Pronós.
Prev.
1.985%
20:00
USD
Transacciones Netas a Largo Plazo TIC
Act.
Pronós.
$​123.1 B
Prev.
$​150.8 B