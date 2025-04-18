Валюты / ACWV
ACWV: iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF
119.58 USD 0.30 (0.25%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс ACWV за сегодня изменился на -0.25%. При этом минимальная цена на торгах достигала 119.51, а максимальная — 119.87.
Следите за динамикой iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Дневной диапазон
119.51 119.87
Годовой диапазон
104.94 120.99
- Предыдущее закрытие
- 119.88
- Open
- 119.86
- Bid
- 119.58
- Ask
- 119.88
- Low
- 119.51
- High
- 119.87
- Объем
- 144
- Дневное изменение
- -0.25%
- Месячное изменение
- 0.32%
- 6-месячное изменение
- 2.88%
- Годовое изменение
- 4.19%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
- 1.307 млн
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.429 млн
12:30
USD
- Акт.
- 1.312 млн
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.362 млн
12:30
USD
- Акт.
- -8.5%
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 3.4%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.