ACWV: iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF

119.63 USD 0.08 (0.07%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

ACWV fiyatı bugün 0.07% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 119.39 ve Yüksek fiyatı olarak 119.72 aralığında işlem gördü.

iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
119.39 119.72
Yıllık aralık
104.94 120.99
Önceki kapanış
119.55
Açılış
119.48
Satış
119.63
Alış
119.93
Düşük
119.39
Yüksek
119.72
Hacim
170
Günlük değişim
0.07%
Aylık değişim
0.36%
6 aylık değişim
2.93%
Yıllık değişim
4.23%
21 Eylül, Pazar