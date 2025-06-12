KurseKategorien
Währungen / ACWV
Zurück zum Aktien

ACWV: iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF

119.63 USD 0.08 (0.07%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von ACWV hat sich für heute um 0.07% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 119.39 bis zu einem Hoch von 119.72 gehandelt.

Verfolgen Sie die iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

ACWV News

Tagesspanne
119.39 119.72
Jahresspanne
104.94 120.99
Vorheriger Schlusskurs
119.55
Eröffnung
119.48
Bid
119.63
Ask
119.93
Tief
119.39
Hoch
119.72
Volumen
170
Tagesänderung
0.07%
Monatsänderung
0.36%
6-Monatsänderung
2.93%
Jahresänderung
4.23%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
418
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
542
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
266.4 K
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
98.7 K
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
-225.1 K
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
17.8 K
Erw
Vorh
25.5 K