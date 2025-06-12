Währungen / ACWV
ACWV: iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF
119.63 USD 0.08 (0.07%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von ACWV hat sich für heute um 0.07% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 119.39 bis zu einem Hoch von 119.72 gehandelt.
Verfolgen Sie die iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
ACWV News
Tagesspanne
119.39 119.72
Jahresspanne
104.94 120.99
- Vorheriger Schlusskurs
- 119.55
- Eröffnung
- 119.48
- Bid
- 119.63
- Ask
- 119.93
- Tief
- 119.39
- Hoch
- 119.72
- Volumen
- 170
- Tagesänderung
- 0.07%
- Monatsänderung
- 0.36%
- 6-Monatsänderung
- 2.93%
- Jahresänderung
- 4.23%
