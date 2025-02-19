通貨 / ACIU
ACIU: AC Immune SA
2.52 USD 0.06 (2.44%)
セクター: ヘルスケア ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
ACIUの今日の為替レートは、2.44%変化しました。日中、通貨は1あたり2.41の安値と2.57の高値で取引されました。
AC Immune SAダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ACIU News
1日のレンジ
2.41 2.57
1年のレンジ
1.43 3.88
- 以前の終値
- 2.46
- 始値
- 2.45
- 買値
- 2.52
- 買値
- 2.82
- 安値
- 2.41
- 高値
- 2.57
- 出来高
- 151
- 1日の変化
- 2.44%
- 1ヶ月の変化
- 21.15%
- 6ヶ月の変化
- 29.90%
- 1年の変化
- -34.03%
