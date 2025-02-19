Валюты / ACIU
ACIU: AC Immune SA
2.54 USD 0.06 (2.42%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс ACIU за сегодня изменился на 2.42%. При этом минимальная цена на торгах достигала 2.38, а максимальная — 2.55.
Следите за динамикой AC Immune SA. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Дневной диапазон
2.38 2.55
Годовой диапазон
1.43 3.88
- Предыдущее закрытие
- 2.48
- Open
- 2.48
- Bid
- 2.54
- Ask
- 2.84
- Low
- 2.38
- High
- 2.55
- Объем
- 299
- Дневное изменение
- 2.42%
- Месячное изменение
- 22.12%
- 6-месячное изменение
- 30.93%
- Годовое изменение
- -33.51%
