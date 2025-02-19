시세섹션
통화 / ACIU
주식로 돌아가기

ACIU: AC Immune SA

2.45 USD 0.07 (2.78%)
부문: 헬스케어 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar

ACIU 환율이 오늘 -2.78%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 2.40이고 고가는 2.59이었습니다.

AC Immune SA 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.

전체 화면 채팅
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

ACIU News

일일 변동 비율
2.40 2.59
년간 변동
1.43 3.88
이전 종가
2.52
시가
2.56
Bid
2.45
Ask
2.75
저가
2.40
고가
2.59
볼륨
157
일일 변동
-2.78%
월 변동
17.79%
6개월 변동
26.29%
년간 변동율
-35.86%
20 9월, 토요일