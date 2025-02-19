Währungen / ACIU
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
ACIU: AC Immune SA
2.52 USD 0.06 (2.44%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von ACIU hat sich für heute um 2.44% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 2.41 bis zu einem Hoch von 2.57 gehandelt.
Verfolgen Sie die AC Immune SA-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ACIU News
- New Strong Sell Stocks for August 6th
- AC Immune earnings missed by CHF0.04, revenue fell short of estimates
- AC Immune (ACIU) Reports Q2 Loss, Misses Revenue Estimates
- Royalty Pharma (RPRX) Earnings Expected to Grow: Should You Buy?
- AC Immune (ACIU) May Report Negative Earnings: Know the Trend Ahead of Q2 Release
- AC Immune: Leader In Dementia Therapies, A Space Littered With Failures (ACIU)
Tagesspanne
2.41 2.57
Jahresspanne
1.43 3.88
- Vorheriger Schlusskurs
- 2.46
- Eröffnung
- 2.45
- Bid
- 2.52
- Ask
- 2.82
- Tief
- 2.41
- Hoch
- 2.57
- Volumen
- 151
- Tagesänderung
- 2.44%
- Monatsänderung
- 21.15%
- 6-Monatsänderung
- 29.90%
- Jahresänderung
- -34.03%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K