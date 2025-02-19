KurseKategorien
ACIU
ACIU: AC Immune SA

2.52 USD 0.06 (2.44%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von ACIU hat sich für heute um 2.44% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 2.41 bis zu einem Hoch von 2.57 gehandelt.

Verfolgen Sie die AC Immune SA-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Tagesspanne
2.41 2.57
Jahresspanne
1.43 3.88
Vorheriger Schlusskurs
2.46
Eröffnung
2.45
Bid
2.52
Ask
2.82
Tief
2.41
Hoch
2.57
Volumen
151
Tagesänderung
2.44%
Monatsänderung
21.15%
6-Monatsänderung
29.90%
Jahresänderung
-34.03%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
