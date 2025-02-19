Valute / ACIU
ACIU: AC Immune SA
2.45 USD 0.07 (2.78%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio ACIU ha avuto una variazione del -2.78% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 2.40 e ad un massimo di 2.59.
Segui le dinamiche di AC Immune SA. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
ACIU News
- New Strong Sell Stocks for August 6th
- AC Immune earnings missed by CHF0.04, revenue fell short of estimates
- AC Immune (ACIU) Reports Q2 Loss, Misses Revenue Estimates
- Royalty Pharma (RPRX) Earnings Expected to Grow: Should You Buy?
- AC Immune (ACIU) May Report Negative Earnings: Know the Trend Ahead of Q2 Release
- AC Immune: Leader In Dementia Therapies, A Space Littered With Failures (ACIU)
Intervallo Giornaliero
2.40 2.59
Intervallo Annuale
1.43 3.88
- Chiusura Precedente
- 2.52
- Apertura
- 2.56
- Bid
- 2.45
- Ask
- 2.75
- Minimo
- 2.40
- Massimo
- 2.59
- Volume
- 157
- Variazione giornaliera
- -2.78%
- Variazione Mensile
- 17.79%
- Variazione Semestrale
- 26.29%
- Variazione Annuale
- -35.86%
21 settembre, domenica