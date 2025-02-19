QuotazioniSezioni
ACIU
ACIU: AC Immune SA

2.45 USD 0.07 (2.78%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio ACIU ha avuto una variazione del -2.78% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 2.40 e ad un massimo di 2.59.

Segui le dinamiche di AC Immune SA. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
2.40 2.59
Intervallo Annuale
1.43 3.88
Chiusura Precedente
2.52
Apertura
2.56
Bid
2.45
Ask
2.75
Minimo
2.40
Massimo
2.59
Volume
157
Variazione giornaliera
-2.78%
Variazione Mensile
17.79%
Variazione Semestrale
26.29%
Variazione Annuale
-35.86%
21 settembre, domenica