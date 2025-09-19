クォートセクション
通貨 / AAPB
AAPB: GraniteShares 2x Long AAPL Daily ETF

26.33 USD 0.27 (1.02%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

AAPBの今日の為替レートは、-1.02%変化しました。日中、通貨は1あたり26.07の安値と27.00の高値で取引されました。

GraniteShares 2x Long AAPL Daily ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
26.07 27.00
1年のレンジ
14.50 36.47
以前の終値
26.60
始値
26.83
買値
26.33
買値
26.63
安値
26.07
高値
27.00
出来高
196
1日の変化
-1.02%
1ヶ月の変化
6.82%
6ヶ月の変化
5.03%
1年の変化
-9.30%
