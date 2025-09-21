QuotazioniSezioni
Valute / AAPB
AAPB: GraniteShares 2x Long AAPL Daily ETF

27.95 USD 1.62 (6.15%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio AAPB ha avuto una variazione del 6.15% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 26.84 e ad un massimo di 28.15.

Segui le dinamiche di GraniteShares 2x Long AAPL Daily ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
26.84 28.15
Intervallo Annuale
14.50 36.47
Chiusura Precedente
26.33
Apertura
27.00
Bid
27.95
Ask
28.25
Minimo
26.84
Massimo
28.15
Volume
600
Variazione giornaliera
6.15%
Variazione Mensile
13.39%
Variazione Semestrale
11.49%
Variazione Annuale
-3.72%
21 settembre, domenica