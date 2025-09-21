FiyatlarBölümler
AAPB: GraniteShares 2x Long AAPL Daily ETF

27.95 USD 1.62 (6.15%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

AAPB fiyatı bugün 6.15% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 26.84 ve Yüksek fiyatı olarak 28.15 aralığında işlem gördü.

GraniteShares 2x Long AAPL Daily ETF hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
26.84 28.15
Yıllık aralık
14.50 36.47
Önceki kapanış
26.33
Açılış
27.00
Satış
27.95
Alış
28.25
Düşük
26.84
Yüksek
28.15
Hacim
600
Günlük değişim
6.15%
Aylık değişim
13.39%
6 aylık değişim
11.49%
Yıllık değişim
-3.72%
21 Eylül, Pazar