AAPB: GraniteShares 2x Long AAPL Daily ETF

27.95 USD 1.62 (6.15%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de AAPB a changé de 6.15% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 26.84 et à un maximum de 28.15.

Suivez la dynamique GraniteShares 2x Long AAPL Daily ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Range quotidien
26.84 28.15
Range Annuel
14.50 36.47
Clôture Précédente
26.33
Ouverture
27.00
Bid
27.95
Ask
28.25
Plus Bas
26.84
Plus Haut
28.15
Volume
600
Changement quotidien
6.15%
Changement Mensuel
13.39%
Changement à 6 Mois
11.49%
Changement Annuel
-3.72%
