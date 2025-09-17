Валюты / AAPB
AAPB: GraniteShares 2x Long AAPL Daily ETF
26.40 USD 0.29 (1.11%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс AAPB за сегодня изменился на 1.11%. При этом минимальная цена на торгах достигала 26.08, а максимальная — 27.02.
Следите за динамикой GraniteShares 2x Long AAPL Daily ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Дневной диапазон
26.08 27.02
Годовой диапазон
14.50 36.47
- Предыдущее закрытие
- 26.11
- Open
- 26.22
- Bid
- 26.40
- Ask
- 26.70
- Low
- 26.08
- High
- 27.02
- Объем
- 316
- Дневное изменение
- 1.11%
- Месячное изменение
- 7.10%
- 6-месячное изменение
- 5.31%
- Годовое изменение
- -9.06%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
- 1.307 млн
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.429 млн
12:30
USD
- Акт.
- 1.312 млн
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.362 млн
12:30
USD
- Акт.
- -8.5%
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 3.4%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.