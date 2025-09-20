시세섹션
통화 / AAPB
주식로 돌아가기

AAPB: GraniteShares 2x Long AAPL Daily ETF

27.95 USD 1.62 (6.15%)
부문: 금융 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar

AAPB 환율이 오늘 6.15%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 26.84이고 고가는 28.15이었습니다.

GraniteShares 2x Long AAPL Daily ETF 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.

전체 화면 채팅
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
일일 변동 비율
26.84 28.15
년간 변동
14.50 36.47
이전 종가
26.33
시가
27.00
Bid
27.95
Ask
28.25
저가
26.84
고가
28.15
볼륨
600
일일 변동
6.15%
월 변동
13.39%
6개월 변동
11.49%
년간 변동율
-3.72%
20 9월, 토요일