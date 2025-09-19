KurseKategorien
Währungen / AAPB
Zurück zum Aktien

AAPB: GraniteShares 2x Long AAPL Daily ETF

27.95 USD 1.62 (6.15%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von AAPB hat sich für heute um 6.15% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 26.84 bis zu einem Hoch von 28.15 gehandelt.

Verfolgen Sie die GraniteShares 2x Long AAPL Daily ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Tagesspanne
26.84 28.15
Jahresspanne
14.50 36.47
Vorheriger Schlusskurs
26.33
Eröffnung
27.00
Bid
27.95
Ask
28.25
Tief
26.84
Hoch
28.15
Volumen
600
Tagesänderung
6.15%
Monatsänderung
13.39%
6-Monatsänderung
11.49%
Jahresänderung
-3.72%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
418
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
542
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
266.4 K
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
98.7 K
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
-225.1 K
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
17.8 K
Erw
Vorh
25.5 K