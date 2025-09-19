Währungen / AAPB
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
AAPB: GraniteShares 2x Long AAPL Daily ETF
27.95 USD 1.62 (6.15%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von AAPB hat sich für heute um 6.15% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 26.84 bis zu einem Hoch von 28.15 gehandelt.
Verfolgen Sie die GraniteShares 2x Long AAPL Daily ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
26.84 28.15
Jahresspanne
14.50 36.47
- Vorheriger Schlusskurs
- 26.33
- Eröffnung
- 27.00
- Bid
- 27.95
- Ask
- 28.25
- Tief
- 26.84
- Hoch
- 28.15
- Volumen
- 600
- Tagesänderung
- 6.15%
- Monatsänderung
- 13.39%
- 6-Monatsänderung
- 11.49%
- Jahresänderung
- -3.72%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
- 418
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
- 542
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
- 266.4 K
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
- 98.7 K
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
- -225.1 K
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
- 17.8 K
- Erw
- Vorh
- 25.5 K